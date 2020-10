Brescia-Trieste, Esposito: “Cline assente, dagli altri mi aspetto passi avanti”

Coach Vincenzo Esposito illustra i temi della partita contro Trieste: “Trieste è una squadra che ha giocato bene in Supercoppa, ha iniziato in maniera positiva il campionato ed è una delle migliori difese della nostra lega. Quanto a noi, dovremo fare passi avanti in difesa ed attaccare nel modo giusto. Sarà assente solo TJ Cline, mentre il resto della squadra è a disposizione”.

“La qualità di una squadra si vede dal tipo di atteggiamento che ha dopo ogni partita, che sia di campionato o di EuroCup – prosegue il coach della Germani -. Quest’anno stiamo facendo un po’ fatica a mantenere la stessa intensità e ad aggiustarci ad avversari diversi, specie difensivamente. La squadra, però, mette sempre l’impegno massimo in allenamento, non posso dire nulla ai miei ragazzi dal punto di vista dell’intensità e della reazione ai risultati che sono maturati”.

“Nelle poche partite giocate fino a oggi, abbiamo tenuto i piedi a terra quando abbiamo vinto due partite di seguito e facciamo lo stesso anche dopo una sconfitta un po’ più dura come quella con il Mornar Bar – conclude Esposito -. Andiamo avanti lavorando, cercando di migliorare i nostri aggiustamenti tra una gara e l’altra”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia