Brescia-Trieste, la sala stampa: le parole di Magro e Legovich

Alessandro Magro (coach Brescia): “Avevamo una necessità di vincere e lo abbiamo fatto. Dobbiamo guardare a noi perché non abbiamo fatto ancora nulla e dobbiamo rimanere umili, concentrati in difesa: questa è l’unica medicina che conosco per vincere altre partite. Abbiamo pressato bene, negato il gioco in post, contenuto i loro lunghi e in generale fatto una partita che questi ragazzi possono fare più spesso. I ragazzi ci tengono e sanno che sono tutti coinvolti, loro sanno che rimanere umili è la chiave per rimanere su questa intensità nel futuro”.

Marco Legovich (coach Trieste): “Finiamo male una settimana difficile con una partita difficilmente commentabile. Non siamo stati in grado di pareggiare la fisicità di Brescia, dobbiamo essere più cattivi quando le cose non vanno bene. Essere in emergenza non deve essere una scusante per chi è sceso in campo oggi (ieri, ndr) e faremo delle valutazioni per capire come migliorare il metodo di lavoro. Non disuniamoci e non dimentichiamo il lavoro fatto fin qui, settimana prossima sarà fondamentale contro Reggio Emilia. Abbiamo sofferto in difesa sui portatori di palla, abbiamo perso troppi palloni e siamo stati bravi soltanto nel primo periodo. Bartley? Ha una distorsione alla caviglia rimediata contro Treviso più grave del previsto, speriamo di recuperare in settimana”.