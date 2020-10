Brescia-Trieste, l’ex Laquintana: “chi rimarrà più concentrato porterà a casa i punti”

Quella di domani sera sarà una partita particolarmente tosta secondo Tommaso Laquintana, quest’anno in cabina di regia dell’Allianz Pallacanestro Trieste, che domani sera a Brescia giocherà contro i suoi ex compagni di squadra:

“tornare al PalaLeonessa sarà una grande emozione. Là ho passato due anni della mia vita cestistica e posso dire di essere cresciuto molto non solo come giocatore, ma anche come uomo. Ho dei bei ricordi sia per la squadra che per i tifosi, non ci hanno mai fatto venire meno il loro supporto”. Secondo il playmaker originario di Monopoli la concentrazione per tutti i 40 minuti di gioco potrà essere il fattore chiave per battere la Leonessa.

Sul sito ufficiale del club triestino Laquintana ha commentato i nuovi acquisti che – almeno sino al rientro degli infortunati Cavaliero, Henry e Udanoh – saranno a disposizione di Eugenio Dalmasson: “in queste situazioni si reagisce come squadra. La società, che ringrazio tantissimo, ci ha messo nelle condizioni migliori per poter lavorare, adesso sta a noi ripagarla sul campo. Jakob Čebašek, Marcos Delia e Federico Mussini sono ragazzi eccezionali e in campo sono disponibilissimi. Sono certo che saranno utili alla causa”.

Insomma, nonostante la situazione generale e le legittime preoccupazioni legate all’evoluzione del quadro pandemico, a Trieste si respira un’aria di squadra vera: come dimostrano le parole di Laquintana, i giocatori stanno dando l’esempio dello spirito sportivo, dimostrandosi umili e sempre pronti a mettersi a disposizione dell’allenatore e dei compagni di squadra.