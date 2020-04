Brescia, un segnale verso il futuro: “Lo scudetto? Mettiamolo sulla maglia di tutte le squadre”

Qualche suggerimento arriva dallo stesso Santoro, che rilancia: “Un momento eccezionale ha necessità di misure eccezionali, fondamentali per ripartire: non tanto dal punto di vista tecnico-sportivo, quanto per aiutare le società che da questo evento ne subiranno dei danni notevoli sotto ogni punto di vista. In un momento come questo, dove una stagione rischia di non poter finire, probabilmente farei in modo che l’anno prossimo lo scudetto sulla maglia ce l’abbiano tutti i club che partecipano al campionato di serie A, che non hanno mai smesso di lavorare, cercando di capire quali sono le conseguenze dello stop e come ripartire con meno danni possibile”.

La priorità, come sottolinea il general manager biancoblu, è innanzitutto un progressivo riavvicinamento alla normalità: “Si stanno vagliando diverse soluzioni e varie formule. La volontà è certamente quella di riabituare la gente a tornare nei palazzetti, non appena sarà possibile, e sarà uno dei primi problemi da affrontare. La forma di coinvolgimento deve essere totale, perché bisogna raccogliere tutte le squadre che hanno sofferto di questa emergenza: ad esempio raggruppandole, tutte e 17, in una competizione di riavvicinamento alla normalità con forme diverse rispetto alle regole standard”.

Santoro esprime anche la propria vicinanza alle aziende partner di Basket Brescia Leonessa per gli sforzi e il supporto, nonostante il periodo di crisi: “Voglio ringraziare il gruppo di aziende che ci ha sempre sostenuto e che in questo momento ci resta vicino con grande senso di appartenenza. Abbiamo avuto da parte dei nostri sponsor una risposta di grande buon senso che rende un duplice onore: al lavoro che abbiamo messo in campo in queste settimane a livello di comunicazione per dimostrare la nostra vicinanza (da alcune settimane sui canali social della Leonessa è attiva la campagna #ProudToBePartner, ndr) e, ancora di più, a chi dall’altra parte non ha fatto mancare il proprio segnale positivo rispetto alla situazione straordinaria che stiamo vivendo”.

Pur nel più complesso degli scenari, il direttore generale della Leonessa traccia infine il bilancio positivo dell’annata attuale: “In questa porzione di stagione ho potuto vedere un gruppo veramente coeso. Non abbiamo mai percepito sensazioni di difficoltà prolungate e, se avessimo potuto fare qualcosa di più, avremmo anche sopperito a qualche momento negativo: penso ad esempio l’essere arrivati alla Coppa Italia un po’ scarichi. Abbiamo fatto il massimo e tra i fattori positivi vi è certamente la capacità della squadra di andare oltre le difficoltà e, anche in questo, la mano di Vincenzo Esposito si è notata fin da subito. La volontà di superare gli ostacoli è stata una forza notevole che ha determinato le più belle soddisfazioni, anche nelle sconfitte. Facciamone tesoro per cercare di riportarle in un immediato futuro”.