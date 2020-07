Brescia, una nuova era per il basket bresciano: “Un giorno storico”

Una nuova era per la pallacanestro bresciana, che prende slancio da quanto compiuto da Basket Brescia Leonessa nei suoi 11 anni di vita e lo fa confluire nel progetto targato Pallacanestro Brescia, il nuovo soggetto che ne prenderà il posto.

Il nuovo progetto è stato presentato questa mattina presso il Salone Vanvitelliano di Palazzo della Loggia, alla presenza di Emilio Del Bono, Sindaco del Comune di Brescia. Presenti anche Graziella Bragaglio, che manterrà la carica di presidente del club, il patron Matteo Bonetti, Mauro Ferrari e tutti i componenti del nuovo Consiglio d’Amministrazione di Pallacanestro Brescia Srl.

La nascita di Pallacanestro Brescia avviene all’interno del perimetro del cosiddetto ‘Decreto Salva Città’. La nuova società prevede l’ingresso della famiglia Ferrari nella compagine azionaria della franchigia, mentre Graziella Bragaglio continuerà a ricoprire la carica di presidente della squadra.

L’operazione, destinata a creare una sinergia ancora più solida tra la famiglia Bragaglio/Bonetti e la famiglia Ferrari, si inserisce nel quadro di un ulteriore rafforzamento del percorso di successo della società, che ha permesso al Basket Brescia Leonessa di posizionarsi tra le realtà più interessanti e distintive nell’attuale panorama della pallacanestro italiana.

“Sono molto emozionata – le parole di Graziella Bragaglio in Loggia -. Per noi il mese di luglio resta assai significativo, perché proprio nel luglio del 2009 prendeva vita il progetto Basket Brescia Leonessa. Non è semplice investire nello sport, per farlo c’è bisogno di tanta passione. Se oggi presentiamo Pallacanestro Brescia è perché si è creato un forte legame con la famiglia Ferrari, che in questi anni è sempre stata al fianco della squadra con passione ed entusiasmo e ha supportato il nostro progetto ambizioso rivolto alle comunità locali e all’intera zona di Brescia”.

“Con l’ingresso in Serie A nel 2016, siamo riusciti a riportare il grande basket a Brescia e abbiamo raggiunto una serie di risultati significativi, non solo sportivi – prosegue il presidente Bragaglio -. Abbiamo coinvolto e riunito un numero crescente di persone e di appassionati di tutte le età, avvicinando tanti bambini a uno sport di squadra come la pallacanestro, che si fonda su valori fondamentali come l’importanza di fare gruppo e di lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune”.

“È arrivata l’ora di puntare a traguardi ancora più prestigiosi e siamo sicuri che la sinergia con la famiglia Ferrari, ed in particolar modo con Mauro Ferrari, possa permettere alla società di fare un ulteriore salto di qualità, per continuare a rappresentare un punto di riferimento importante per tutto il territorio – conclude Graziella Bragaglio -. A volte le cose buone devono finire perché le cose migliori abbiano inizio ed è vero che il segreto per avere una vita ricca è di avere più inizi che fini: questo nuovo e rinnovato sodalizio che presentiamo oggi ne è una piacevole conferma”.

“Anche io sono emozionato, perché oggi è un giorno storico – le parole di Mauro Ferrari -. Ringrazio il sindaco Del Bono, tutte le istituzioni, i giornalisti. Ringrazio anche il presidente federale, Gianni Petrucci. Sono passati 4 anni dal mio coinvolgimento nel mondo del basket e siamo qui per presentare un progetto nuovo, che rappresenta una novità per tutti, soprattutto per la mia famiglia”.

“Questo accordo ha origini e radici passionali per uno sport e per una realtà che ci ha coinvolti emotivamente – prosegue Mauro Ferrari -. Negli anni in cui Germani ha fatto da Title Sponsor, abbiamo avuto modo di vivere intensamente la vita sportiva della Leonessa e di coltivare nuovi rapporti e nuove relazioni con il mondo sportivo territoriale e nazionale. Tutto questo ha gradualmente alimentato la nostra passione, che ci ha spinto a lavorare per individuare il percorso migliore per il basket bresciano, cercando un’opportunità di stabilità e di crescita all’insegna della continuità”.

“In questi mesi siamo stati molto impegnati, ma abbiamo tenuto la barra dritta nonostante le tante pressioni – conclude l’AD di Germani Trasporti -. Siamo persone serie, che considerano la realtà in cui viviamo. Questo vogliamo essere, questo vogliamo rappresentare per il mondo sportivo bresciano, nazionale ed europeo. Ringrazio Graziella Bragaglio e Matteo Bonetti per la disponibilità che ha consentito di raggiungere un obiettivo importante per lo sport, per tutta la città di Brescia e per i nostri tifosi. E ora, coach Esposito, ti auguro di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati con la nostra squadra”.

“In questi anni ci siamo tolti tante soddisfazioni e abbiamo realizzato nuovi record – il pensiero del patron Matteo Bonetti -. Finché ci sarà la pallacanestro a Brescia, io ci sarò. Il basket è un bene prezioso, per questo ci sono dei momenti in cui è necessario fare delle scelte. Oggi proviamo tanta emozione, ma anche un grande orgoglio: Graziella Bragaglio e Matteo Bonetti hanno deciso di aprire la propria famiglia a Mauro Ferrari. Sono davvero felice di questo nuovo percorso che si sta aprendo”.

“Sono davvero molto contento di essere qui oggi, di questo ringrazio la società – il pensiero di Emilio Del Bono, sindaco del Comune di Brescia -. Ripartiamo con entusiasmo: tutto era iniziato dalla Loggia qualche anno fa ed è giusto oggi essere in questa location. Lo sport riveste un’importanza fondamentale per la città: non è facile farlo capire a tutti i cittadini, anche se sappiamo che il basket è nel cuore dei bresciani. Da 11 anni questo sport si è rilanciato con la nascita di Basket Brescia Leonessa, che ha trovato la propria casa nel PalaLeonessa. Il mio ringraziamento va a Graziella Bragaglio e Matteo Bonetti, che hanno compiuto un percorso importantissimo per la città”.

La famiglia Ferrari controlla la società Germani Trasporti, leader sul mercato nazionale nel comparto dei trasporti e attuale Title Sponsor di Basket Brescia Leonessa. Questa la composizione del nuovo Consiglio d’Amministrazione di Pallacanestro Brescia Srl:

Presidente: Graziella Bragaglio

Vice Presidente: Franco Dusina e Giuseppe Zampedri

Amministratore Delegato: Roberto Vagheggi

Consiglieri: Matteo Bonetti e Riccardo Roversi

Presidente del Collegio Sindacale: Stefano Guerreschi

Sindaci Effettivo: Luca Cassiani e Carlo Marcelli

Sindaci supplenti: Valentina Facchini e Mario Nor

Alessandro Pediconi

Responsabile Area Comunicazione

Media Director

Pallacanestro Brescia