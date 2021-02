Brescia-Varese, Bulleri: “Siamo alla ricerca di continuità”

Ecco le parole di coach Massimo Bulleri in vista di Germani Brescia-Pallacanestro Openjobmetis Varese:

«Stiamo rispettando il programma di allenamenti che avevamo: abbiamo sfruttato il lunedì come recupero dalla gara di domenica, mentre oggi abbiamo iniziato a preparare il match di domani contro Brescia. Le tante partite ravvicinate non ci danno modo di fare molti allenamenti, è vero, ma ci mettono nella condizione di tenere vivo il ritmo gara e questo è qualcosa che ci può servire. Le due vittorie consecutive ci hanno portato tanto entusiasmo e ci danno una visione ottimistica per quello che sarà il prossimo futuro. Abbiamo certificato il fatto che siamo ancora vivi, una cosa che noi internamente già sapevamo perché ogni giorno vedevamo l’impegno dei ragazzi in allenamento; mancavano solo i risultati. Ora siamo in una zona dove è più facile combattere perché non siamo da soli ma ci sono altri vicino a noi; lo speravamo e lo abbiamo ottenuto con audacia. Ovviamente solo questo non basta e vogliamo trovare continuità già dalla gara di domani. Brescia è una squadra profonda, esperta e dal grande talento. Per avere la meglio dovremo limitarli negli 1vs1 che si verranno a creare dal momento in cui loro hanno giocatori importanti in ogni ruolo. Un altro aspetto fondamentale sarà il controllo dei rimbalzi. Queste sono le cose su cui dovremo rimanere il più concentrati possibile. Esordio di Egbunu? Tra stasera e domattina decideremo il da farsi».

Uff.Stampa Pall.Varese