Brescia – Varese, Esposito: “Match per continuare a crescere e migliorare”

“La partita con Varese dovrà servirci per continuare a migliorare fisicamente ancor più che tecnicamente – spiega coach Vincenzo Esposito -. Scenderemo in campo con lo stesso roster che abbiamo utilzzato contro Cantù: Magro sarà tesserato a partire dalla partita con Milano, mentre Moss rientrerà in gruppo, ma non sarà utilizzato. Sarà una partita che ci servirà per continuare a crescere e aggiustare qualche situazione tecnica che sabato scorso non ha funzionato, sia in attacco che in difesa”.

“L’ideale sarebbe stato avere qualche giorno in più per recuperare qualche giocatore e lavorare più dettagliatamente su alcune situazioni – conclude l’allenatore della Germani -. Sappiamo però che questi saranno i ritmi della Supercoppa e dovremo essere bravi a gestire il minutaggio dei nostri giocatori. Varese è giovane e aggressiva, come tutte le squadre allenate da Attilio Caja. Sappiamo che l’intensità della partita sarà alta, dovremo essere bravi a gestire le forze perché si gioca a distanza di poco tempo tra una gara e l’altra”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia