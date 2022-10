Brescia-Varese, Ferrero: “La Germani una squadra forte, servirà essere aggressivi”

Ecco le parole di Giancarlo Ferrero in vista di Germani Brescia-Pallacanestro Openjobmetis Varese:

«Andiamo a Brescia sapendo di affrontare una squadra molto forte, sia fisicamente che tecnicamente. La Germani ha giocatori di grande talento e disputa anche l’EuroCup; per noi, dunque, sarà un test molto importante perché sarà la nostra prima trasferta della stagione anche se sappiamo che tanti nostri tifosi verranno a sostenerci. Siamo pronti e vogliamo affrontare questa partita con tutta la nostra energia. Veniamo da una preziosa vittoria all’esordio contro Sassari e siamo molto contenti perché abbiamo fatto la gara che volevamo fare sfruttando la magica atmosfera del palazzetto. Abbiamo affrontato Brescia anche in precampionato e mi ha fatto davvero una grande impressione. In quell’occasione la gara è stata molto equilibrata, ma nessuna delle due formazioni era al completo, per cui quella di domani sarà una gara totalmente diversa. Loro in casa vivono di grandi parziali e quindi dovremo essere aggressivi fin dalla palla a due; hanno giocatori con tantissimi punti nelle mani, a cominciare da Della Valle, e sarà importante riuscire a contenere i loro parziali mettendo in pratica la nostra pallacanestro».

Uff.Stampa Pall.Varese