Brescia-Varese, la sala stampa: le parole di Magro e Bialaszewki

Alessandro Magro (coach Brescia): “Abbiamo approcciato la partita come volevamo, riuscendo a non farci ingolosire dal loro modo di giocare con un ritmo alto: abbiamo costruito buoni tiri andando sui nostri punti di forza. Avere una settimana per preparare la partita è importante: la squadra era pronta ed è rimasta sul pezzo mentalmente. Un record di 7-2 era quello che speravamo di avere e possiamo dire che siamo dove volevamo essere in una stagione come l’anno scorso in cui faticavamo a vincere. Il livello si è alzato: ora ci aspetta un mese di fuoco con 3 trasferte, i giocatori hanno dimostrato a loro stessi che con una squadra profonda tutti possono dare il loro contributo e avere una serata di gloria.

Tom Bialaszewski (coach Varese): “Non ci sono scuse per quanto mostrato oggi in campo. Chiedo scusa a tutti i tifosi: non era preventivabile una sconfitta di queste dimensioni, nonostante giocassimo contro una delle migliori squadre del campionato. Esonero? La mia unica preoccupazione è far rendere al meglio la squadra. Mercato? Alleno i giocatori che ho a disposizione; il mio lavoro è cercare di farli rendere al meglio. Non ho chiesto alcun intervento sul mercato alla società”.