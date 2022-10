Brescia-Varese, la sala stampa: le parole di Magro e Brase

Alessandro Magro (coach Brescia): “Felici di aver vinto la prima gara casalinga. Abbiamo battuto una squadra tosta anche grazie all’energia del palazzo. Dobbiamo ripartire da ciò che non ha funzionato, per cercare di unire le due fasi al meglio. Oggi abbiamo messo sotto pressione la loro difesa molto e siamo stati bravi a rimontare. Celebriamo questa vittoria e cerchiamo di tornare presto al lavoro per le prossime gare. Petrucelli? E’ cresciuto tanto, abbiamo un’arma in più, ma non dimenticherei il lavoro degli altri”.

Matt Brase (coach Varese): “Siamo partiti bene, soprattutto nella ripresa dove abbiamo scavato il solco. Poi ci siamo persi anche a causa del fatto che Petrucelli non è stato contenuto in modo adeguato. Lavoriamo per vincerle tutte e comunque la prestazione è positiva. Pensiamo alla gara contro Trento”.