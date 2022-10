Brescia-Varese, Magro: “Felici di tornare davanti al nostro pubblico”

“Per me e per la squadra sarà davvero emozionante tornare a giocare una partita ufficiale davanti al nostro pubblico – le parole di coach Alessandro Magro -. Vorremmo far sì che, con il supporto dei nostri tifosi, il PalaLeonessa diventi un palasport difficile da violare, poter contare sul fattore campo sarebbe fondamentale in un’annata nella quale verremo a chiamati ad affrontare grandissime sfide”.

“Ci attende una partita importante, complicata, nella quale dovremo riuscire a cambiare pelle rispetto alla prima uscita stagionale a Milano – prosegue l’allenatore toscano -. Affrontiamo una squadra diversa, molto più leggera rispetto all’Olimpia, una squadra che ama giocare con quattro esterni. L’Openjobmetis ha un allenatore che ha portato la sua visione, un’identità precisa, con la voglia di giocare una pallacanestro in stile americano, fatta di velocità e aggressività. Varese è una squadra che gioca per cercare il tiro da tre punti, sapendo che è una filosofia redditizia: non è un caso che abbia disputato due ottime partite a Parma nel Memorial Bertolazzi, tirando 40 triple nella semifinale disputata contro di noi, e abbia battuto Sassari nella prima gara di campionato, disputata in casa”.

“Affronteremo un’avversaria che si presenterà al completo, ci aspetta una prova impegnativa – conclude Magro -. I nostri giocatori saranno pronti a dare il loro contributo in un format diverso rispetto allo scorso anno, perché siamo più profondi rispetto alla scorsa stagione e abbiamo tanti giocatori che possono scendere in campo per dare il proprio contributo”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia