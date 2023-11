Brescia-Varese, Magro: “Gara avvincente, ci servirà sangue freddo e disciplina”.

“Buonasera a tutti, – l’esordio di Graziella Bragaglio, Presidente di Pallacanestro Brescia – porto il saluto mio, della società, di Mauro Ferrari, e soprattutto porto il saluto ad un’azienda che domenica sarà match sponsor della sfida con Varese: Intred! Per noi è una gioia perché Intred accompagna il mondo della pallacanestro e questa società da moltissimo tempo, trasmettono quelle che sono le voci attraverso i cavi e attraverso i fili di tutto quello che è il mondo della Pallacanestro. Domenica ci saranno eventi molti importanti per Pallacanestro Brescia che da poco ha un progetto sociale che diventa la sua charity in Senegal. Il 31 ottobre alla presenza del presidente del Senegal Macky Sall è stata presentata una maglia speciale che ha poi vestito una giovane squadra di Diass a cui abbiamo dato materiale tecnico e sportivo per promuovere l’attività della pallacanestro. Per questo meraviglioso progetto la Pallacanestro Brescia riceverà un premio che si chiama “Premio Costruiamo Gentilezza nello sport” con una piacevole iniziativa che si svolgerà nel prepartita.”



“Mi unisco alle parole di Graziella – invece l’esordio di Coach Magro – per ringraziare chi ci sostiene e lo fa da anni, ed è una responsabilità per noi, io che rappresento il coaching staff e i giocatori sapere che portiamo nomi importanti sulla maglia. L’importanza di sapere onorare chi fa dei sacrifici in questo momento storico per continuare a sostenerci e per darci la possibilità di vivere facendo quello che amiamo. Un senso di responsabilità verso tutte le persone che riempiono il palazzo, ed importante non dimenticarsi che siamo pagati per emozionarci ed emozionare. Vogliamo continuare il nostro cammino di crescita, dobbiamo fare sicuramente meglio della partita di lunedì e dovremo iniziare dalla partita di domenica.

Per noi la difficoltà sarà riuscire a giocare contro una squadra enormemente diversa da quella di Bologna, hanno perso da poco un giocatore importante come Sean McDermott, giocano con un filosofia di gioco estrema che portano avanti da un paio di stagioni. Cercano di alzare i numeri dei possessi, cercano di tirare tantissimo da 3 punti, e sono la prima squadra per numeri di tiri tentanti in LBA e hanno tirato 41 volte da 3 nell’ultima partita di FIBA Europe Cup. Sfidano la squadra ad accettare questo ritmo frenetico. Sono riusciti a vincere 3 gare su 8, alcuni però perse di uno scarto minimo. L’errore di alcune squadre è stato accettare il loro ritmo. Noi dovremo puntare sui nostri punti forti, controllando i possessi e non farci scoraggiare perché sappiamo che segneranno da 3 punti. Segnano quasi 14 triple a partita. Però sono una squadra che può essere vulnerabile in difesa. Sarà una partita avvincente ma dovremo essere bravi a tenere i nervi saldi. Dovremo avere sangue freddo e grande disciplina. Arriviamo con una settimana corta e strana, abbiamo qualche acciacco fisico ma mi auguro di averli tutti pronti per la partita.”

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia