Brescia-Venezia, la sala stampa: le parole di Magro e Spahija

Alessandro Magro (coach Brescia): “A mio avviso questa è stata la partita più bella della stagione. Abbiamo giocato assieme, abbiamo giocato duro, anche se non sempre. Alle volte abbiamo mancato di aggressività, precisione, attenzione, subito sulle palle vaganti e sui rimbalzi, ma non ci siamo scomposti, siamo rimasti in partita e trovato la quadra. Ognuno dei nostri ha dato il suo contributo, e dico ai miei ragazzi di tenere questa partita come un ricordo di una serata magnifica, davanti al nostro pubblico che credo e spero sia orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Petrucelli? Ha avuto un problema stamattina su cui verrà rivalutato per Cremona. Non ha senso rischiarlo a questo punto della stagione”.

Neven Spahija (coach Venezia): “Brescia ha giocato meglio e ha meritato la vittoria. Noi abbiamo commesso errori inaccettabili per me, e conceso troppo a rimbalzo. Grazie a questi hanno trovato tiri da tre punti pesanti. Andiamo a casa a lavorare, consapevoli che dobbiamo migliorare sebbene dobbiamo vedere anche ciò che di buono abbiamo fatto. Questa sera abbiamo dimostrato di poter fare tante cose in questo campionato”.