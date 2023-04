Brescia-Venezia, la sala stampa: le parole di Magro e Spahija

Alessandro Magro (coach Brescia): “Venezia ha vinto con merito, non siamo stati all’altezza e mediocri con giocatori senza livello di energia adeguato. Loro hanno trovato canestri anche difficili e ci hanno messo in difficoltà e hanno reagito bene ai nostri cambi sistematici. Non bene anche la sofferenza a rimbalzo d’attacco. Noi volevamo vincere questa gara ma non abbiamo fatto una partita adeguata, dovevamo giocare meglio. Visti i risultati siamo ancora in corsa per i playoff”.

Neven Spahija (coach Venezia): “Faccio i complimenti ai miei ragazzi perchè è una vittoria non semplice su questo campo. Abbiamo avuto un ottimo secondo tempo, con ottima difesa e poche palle perse, meritando la vittoria. La squadra ha faticato per alcune assenze ma ha risposto nel modo migliore, bisogna lavorare con chi c’è”.