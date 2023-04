Brescia-Venezia, Magro: “Limitare i loro contropiedi, conoscerli ci dà fiducia”

“Dopo l’importante vittoria in trasferta sul parquet di Tortona, siamo pronti a scendere nuovamente in campo nel turno infrasettimanale, sfidando una delle squadre più in forma di tutto il campionato – il pensiero di Alessandro Magro, coach della Germani -. La Reyer è reduce da 5 vittorie consecutive, l’ultima conquistata allo scadere sul difficile campo di Napoli. È una squadra che abbiamo già incontrato tante volte durante la stagione e solo nella partita di campionato siamo riusciti a competere fino in fondo, perdendola negli ultimi momenti di gara. Conoscerli bene ci dà fiducia: siamo pronti a sfidarli sul nostro campo e ci aspettiamo di farlo in un palasport che ci dia la spinta per provare a conquistare la vittoria e cercare di ribaltare il -3 della gara d’andata”.

“Sappiamo che Venezia è una squadra costruita per fare bene sia in campionato che in coppa e ha una struttura di squadra di formato europeo – prosegue l’allenatore di Pallacanestro Brescia -. Ha la possibilità di puntare sui loro creators, Spissu, Granger e De Nicolao, di attivare i loro lunghi fronte e spalle a canestro, come Willis, Watt e Tessitori, e, inoltre, possono contare su un all-around player come Parks e su un ritrovato Bramos, che sta vivendo un momento di grande forma. L’Umana ha un roster lungo e talentuoso, che in attacco ha tante possibilità per fare male agli avversari”.

“Noi dovremo essere capaci di forzarli a giocare a metà campo, non dandogli la possibilità di punirci in contropiede – conclude Magro -, poi con la nostra fisicità dovremo provare a imporre il nostro gioco. Siamo felici di come stiamo giocando difensivamente in questo periodo e siamo consapevoli di dover continuare a farlo contro una delle migliori formazioni del campionato. Mi aspetto una bella sfida, dal punto di vista emotivo sappiamo quanto ci sia in gioco e quanto sia importante la posta in palio per continuare a sperare di entrare nelle prime otto posizioni della classifica”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia