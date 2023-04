Brescia-Verona, la sala stampa: le parole di Magro e Ramagli

Alessandro Magro (coach Brescia): “Sapevamo sarebbe stata una partita impegnativa, sicuramente tatticamente difficile, senza Smith hanno giocato con un quintetto molto basso, dopo l’uscita di Johnson sono andati bassissimi. Non abbiamo difeso come pensavo e volevo nel primo tempo e abbiamo concesso troppo, non proteggendo sufficientemente l’area. Siamo stati solidi in attacco, ma ci siamo allenati per questa partita, ottima gara contro i cambi sistematici, abbiamo avuto un grande contributo da tutti, anche dalle seconde linee”.

Alessandro Ramagli (coach Verona): “Complimenti a Brescia che ha giocato una partita molto solida e intensa, sporcandoci le percentuali di tiro da fuori e punendoci ogni volta che noi abbiamo fatto una sbavatura. Non abbiamo mollato, anche quando hanno preso 14 punti di vantaggio e siamo riusciti a rientrare, anche se sul più bello abbiamo commesso errori e pagati cari. Potevamo spendere meno falli e lasciare meno cose facili a Brescia, che è una squadra che non ha bisogno di regali. In generale ha vinto chi ha meritato e ha giocato meglio. Non abbiamo mai mollato anche quando la gara sembrava prendere una piega non positiva: questo è un aspetto che alla squadra dobbiamo riconoscere fin dall’inizio della stagione. Però non è stato sufficiente per portare a casa la vittoria”.