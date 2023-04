Brescia-Verona, Magro: “Partita di small ball e cambi sistematici. Abbiamo strumenti e voglia”

“Quella contro Verona sarà una partita molto delicata e importante per entrambe le squadre – il pensiero di Alessandro Magro, coach della Germani -. Vincere la partita ci permetterebbe di fare un ulteriore passo avanti e di dare solidità e consistenza al nostro gioco, per allontanarci dalla zona più delicata della classifica a cinque giornate dal termine della stagione”.

“Si affronteranno due squadre un po’ diverse tra loro – prosegue l’allenatore toscano -. Verona, che è una squadra ben allenata e che ha grande capacità di essere performante e di impensierire i propri avversari, nelle scorse settimane ha registrato prestazioni di assoluto livello, anche se dovrà cercare di sopperire all’assenza di Smith, un giocatore estremamente performante nelle due metà campo. A noi, invece, mancherà una pedina importante come Kenny Gabriel, che sta seguendo il proprio percorso di recupero a seguito della brutta distorsione al ginocchio subita contro Napoli”.

“I nostri avversari hanno la capacità di essere pericolosi in attacco, in particolare con Anderson, il loro miglior realizzatore, ma anche con l’ex Bortolani, che possiede una buona capacità di tiro e la bravura di sapersi accendere in pochi possessi – spiega il coach della Germani -. La squadra, inoltre, è affidata alla regia di Cappelletti, che continua ad essere il loro faro e sta dando lustro alla propria stagione: tutto ciò mi inorgoglisce molto, perché é un giocatore cresciuto tecnicamente sotto la mia ala”.

“Mi aspetto una partita tattica, con tanti quintetti small ball e la possibilità di giocare i cambi sistematici da parte loro, che proveranno a mettere il famoso granello di sabbia nei nostri ingranaggi – conclude Magro -. Noi vogliamo fare una partita solida davanti al nostro pubblico e mi aspetto un palazzetto ancora una volta caldo: abbiamo bisogno di accendere il pubblico grazie alle nostre giocate, ripartendo dalla solidità difensiva vista contro Milano e Napoli. Abbiamo dodici giocatori veri che possono scendere in campo e cercheremo di distribuire le energie e imporre la fisicità e il nostro gioco, sia in attacco che in difesa. Sarà una partita complicata ma abbiamo gli strumenti e, soprattutto, la grande voglia di portare a casa due punti che ci darebbero un briciolo di respiro in vista del finale di stagione”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia