Brescia-Virtus Bologna, Esposito: “Voglio serenità e crescita nelle nostre lacune”

Coach Esposito presenta il big match contro Bologna: “Quella con la Virtus è una di quelle partite, come con Milano, a cui serve il minimo di presentazione: basta guardare il roster e ciò che ha fatto negli ultimi due anni per capire che è una delle partite più difficili della stagione. Domenica giochiamo contro una delle candidate allo scudetto, che cercherà di arrivare in fondo ad EuroCup. Per quanto ci riguarda, cerchiamo di migliorare il più possibile e lavorare sulla chimica dei giocatori”.

“Stiamo lavorando sia sulla difesa che sull’attacco – prosegue Esposito -. Sia con Varese che con Podgorica abbiamo giocato bene a tratti, ma quando si gioca con squadre di un certo livello, con meccanismi già oleati, è chiaro che ci si può trovare in difficoltà. Dobbiamo crescere in ciò che per ora ci crea difficoltà, ad esempio sul rimbalzo. Abbiamo due settimane scarse di lavoro con il roster al completo, andiamo avanti con serenità ma sempre lavorando sodo: anche le sconfitte servono come stimolo per lavorare con più forza per crescere”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia