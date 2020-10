Brescia-Virtus, Djordjevic: “Quella di domani sarà una delle trasferte più toste del campionato”

Le parole di Coach Djordjevic alla vigilia della trasferta di Brescia:

“La partita di domani rappresenta sicuramente una delle trasferte più toste del campionato, contro una squadra che nelle ultime due gare ha giocato un’ottima pallacanestro, nonostante la sconfitta maturata all’overtime contro Varese. Possono contare sulle qualità individuali di Crawford e Chery, e sulla esperienza del reparto italiani guidati da Vitali e Sacchetti. Infine Ristic, uno dei nuovi innesti, ha avuto un buon inizio di stagione. Tuttavia, più che pensare a loro dobbiamo pensare al nostro percorso di crescita, siamo sulla buona strada e più passa il tempo più riusciamo ad aggiungere a poco a poco la forma fisica e la forma in generale necessaria per giocare a questi livelli ed affrontare trasferte di questo tipo. Sicuramente non sarà facile, ma proseguiamo consapevoli e sicuri dei nostri mezzi a partire dalla difesa; difesa che sta crescendo anche al fatto che tutti sono al servizio della squadra ed è quello che stiamo facendo capire a tutti quanti. Partendo da questo concetto possiamo non essere ossessionati dalle prestazioni individuali, anche se all’inizio di stagione rappresentano l’avversario più tosto da affrontare. Noi dobbiamo solo essere concentrati, scendere in campo con grande mentalità per giocare 40′ con estrema fisicità per cercare di portare a casa la vittoria.”



Palla a due domenica 4 ottobre ore 17.30, Palaleonessa A2A. Diretta Eurosport 2, Eurosport Player, Radio Nettuno Bologna Uno.

Ufficio Stampa Virtus Bologna