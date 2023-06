Brindisi 2023/24 si presenta – Corbani e il DS De Rycke: “In sintonia, al lavoro con ambizione”

Happy Casa Brindisi cambia volto per la stagione sportiva 2023/24, presentando questa mattina il nuovo capo allenatore, coach Fabio Corbani, e il direttore sportivo, Leo De Rycke, presso la sala stampa del PalaPentassuglia.

Ad introdurre la presentazione, le parole del General Manager Tullio Marino: “Dopo diversi anni, alla dodicesima stagione consecutiva in Serie A, presentiamo delle novità con una nuova coppia coach-direttore sportivo per ripartire insieme per una nuova importante avventura. Ci tengo a ringraziare chi ha lavorato con noi in questi anni, con Vitucci e Giofrè abbiamo scritto pagine importanti creando una bella storia. Quello che è successo negli ultimi quindici giorni tra attestati di stima del mondo della pallacanestro, richieste e proposte proveniente da tutta Europa ne è la concreta dimostrazione. Siamo convinti che con Corbani e De Rycke possa aprirsi un ciclo importante”.

Ecco le prime parole di coach Fabio Corbani, già vice allenatore durante l’ultima stagione sportiva: “Sono emozionato ma mi sento a mio agio, merito del club e della città che mi hanno accolto benissimo fin dal primo giorno del mio arrivo l’anno scorso. Come ho detto a Tullio al momento della telefonata ‘questo è il mio lavoro’ e sono onorato e contento di fare parte del progetto. Ringrazio il club, la famiglia Marino, Simone e Frank per avermi dato la possibilità di allenare sul campo e mostrare le mie qualità. Avverto sicuramente un senso di responsabilità ma con ambizione vogliamo proseguire un percorso tracciato in questi anni frutto di lavoro, entusiasmo e passione”.

Arrivato da pochi giorni in città, il neo DS belga Leo De Rycke conferma le prime buone impressioni: “Sono orgoglioso di aver avuto questa opportunità di poter lavorare in una squadra importante in Italia e in Europa. All’apparenza posso apparire freddo e distaccato, ma credetemi che durante le partite avrete modo di scoprire il mio lato più passionale. Ho parlato con il coach in queste ore e siamo in sintonia su tutto, ci eravamo già incrociati in Europa quando con Anversa giocammo contro Biella. Abbiamo bisogno di tempo ma porteremo qui buoni giocatori. Non parlo molto, mi piace far parlare il campo. Sono qui per fare un buon lavoro”.

Presenti al tavolo anche il Presidente Nando Marino e il vice presidente Mino Distante. Quest’ultimo accoglie così i nuovi arrivati: “Credetemi che la scelta fatta è stata condivisa da tutte le componenti del club, non solo dalla famiglia Marino. C’è convinzione da parte nostra di lavorare con gente corretta e preparata che può dare tanto alla città. Dobbiamo dar conto non solo a noi stessi ma anche a una tifoseria e città innamorata di questa squadra. Siamo allineati e pronti a ricominciare”.

Il Presidente infine traccia la linea per il prossimo futuro, in campo e fuori dal campo: “Ho sentito tutti i soci, faremo uno sforzo in più per investire e cercare di essere ancor più competitivi. Il progetto è questo, siamo ambiziosi e coscienti dell’alto livello del campionato italiano. Abbiamo inoltrato la domanda per partecipare a una coppa europea, siamo convinti che questo assetto tecnico ci potrà dare grosse soddisfazioni. Qui non si scherza, non faremo alcun passo indietro, anzi vogliamo crescere sempre più”.

Ultima battuta sullo stato di avanzamento per la costruzione della New Arena: “La burocrazia italiana purtroppo ci attanaglia, ma nonostante ciò andiamo avanti e anche ieri abbiamo fatto un ulteriore step in avanti. Non ci fermiamo, abbiamo parlato con il nuovo Sindaco Marchionna e ringrazio l’ex sindaco Riccardo Rossi e l’assessore allo sport Oreste Pinto per averci dato una grande mano in questi anni. Quello che prima era un sogno, presto diverrà realtà”.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi