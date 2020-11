Brindisi-Brescia, la sala stampa: le parole di Vitucci

Ottava vittoria consecutiva sugellata da una vera e propria battaglia agonistica vinta sul fil di lana contro la Germani Brescia. Coach Frank Vitucci può sorridere e tirare un sospiro di sollievo.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore biancoazzurro: “Abbiamo vinto una partita pur essendoci espressi sotto i nostri standard di rendimento. La vittoria ottenuta è la migliore dell’anno dal mio punto di vista, contro una squadra dalle ottime qualità come Brescia. Sono due punti molto importanti, soffrendo nel finale dove abbiamo corso un rischio inutile evitando di concedere loro il timeout e l’ultima tiro per pareggiare. Nei momenti cruciali c’è stata grande determinazione risalendo dal -7 a vincere il match. La pausa arriva nel momento opportuno, nelle ultime partite abbiamo accusato la stanchezza di questi primi mesi di basket giocato. Recuperiamo le energie e torniamo in campo con lo stesso piglio”.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi