Brindisi-Cantù, Vitucci: “Mantenere accesa la spia dell’attenzione, in campo con umiltà e rispetto per Cantù”

In video conferenza con i media accreditati, il capo allenatore Frank Vitucci ha analizzato i temi alla ripresa del campionato dopo la sosta dedicata alle nazionali. Prossimo match di campionato in programma domenica 6 dicembre contro l’Acqua San Bernardo Cantù.

“Abbiamo approfittato della sosta per lavorare bene in queste due settimane e toglierci di dosso qualche scoria – puntualizza il coach brindisino – accumulata nei primi mesi. Nell’ultima partita giocata contro Brescia è emerso il fiato corto di alcuni ragazzi, tra cui Willis in difficoltà al rientro in campo dopo giorni di completa inattività. Siamo vogliosi di ripartire con la stessa energia e determinazione”.

L’incognita legata alla pandemia da Covid-19 tiene banco in Lega A e nello sport professionistico italiano: “Fino ad oggi ci è andata bene ma sappiamo che ci vuole anche una discreta dose di fortuna. Qualche club è stato molto penalizzato, basti pensare alla Reyer Venezia e alle anomalie nel proprio roster a disposizione a seguito dei numerosi casi di positività riscontrati. Bisogna dare atto ai ragazzi che stanno facendo più attenzione possibile, per quel che può valere in questa situazione. Un vero sportivo non può pensare di gioire e trarre vantaggio dalle altrui disgrazie”.

Prossimo avversario la Pallacanestro Cantù di coach Cesare Pancotto: “Hanno un allenatore molto esperto, oltre ad essere un club di grande tradizione cestistica – spiega Frank Vitucci – che ogni anno indovina buoni atleti americani. La loro varietà di quintetti e lo spirito competitivo, unito all’esperienza di giocatori come Leunen e Smith, ci dovrà far tenere accesa la spia dell’attenzione. Dovremo fare una partire consistente, da affrontare con grande umiltà e rispetto. Non c’è alcun motivo contrario”.

La palla a due è prevista domenica pomeriggio alle ore 18.00 al PalaPentassuglia in diretta televisiva su Eurosport Player – Canale 85 (live tribuna stampa) e radiofonica sulle frequenze di Ciccio Riccio.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi