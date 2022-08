Brindisi, definito il programma precampionato

By

Martedì 16 agosto prende ufficialmente il via la stagione sportiva 2022/2023 della Happy Casa Brindisi all’undicesima partecipazione consecutiva al campionato di Lega A alla quarta stagione di fila in una competizione europea, iscritta alla FIBA Europe Cup direttamente dalla fase a gironi.

Il raduno avverrà in città, a Brindisi, all’espletamento e completamento delle consuete visite fisico-mediche cui si sottoporranno gli atleti biancoazzurri. Ottenute le idoneità, avrà inizio una prima parte di test e lavoro atletico sotto la guida di Davide Ferioli, il nuovo preparatore fisico.

Come già annunciato, dal 25 agosto al 4 settembre, team e staff tecnico si trasferiranno in Molise al Centrum Palace Hotel di Campobasso al fine di perfezionare il lavoro presso le strutture del resort e l’ospitalità della Molisana Magnolia Basket in una collaborazione tra due società della massima serie maschile e femminile. La squadra biancoazzurra farà tappa a settembre a Lecce e Martina Franca, tornando ad avere un contatto diretto con i tanti tifosi presenti su tutto il territorio pugliese.

Il programma del precampionato Happy Casa Brindisi è così delineato:

–16/17 agosto: Raduno e visite mediche a Brindisi

–25 agosto-4 settembre: Ritiro al Centrum Palace di Campobasso

–3 settembre: Happy Casa Brindisi-GeVi Napoli a Campobasso, La Molisana Arena

–4 settembre – Happy Casa Brindisi-Givova Scafati a Scafati, PalaMangano

–9/10/11 settembre ‘XI Memorial Elio Pentassuglia – Happy Casa Cup’ a Brindisi, PalaPentassuglia

9 settembre Happy Casa Brindisi-KK Mornar Bar (MNE)

10 settembre Gevi Napoli- KK Mornar Bar (MNE)

11 settembre Happy Casa Brindisi-Gevi Napoli

–17 settembre – Happy Casa Brindisi-Unahotels Reggio Emilia a Lecce, Pala San Giuseppe da Copertino

–24 settembre Happy Casa Brindisi-Givova Scafati a Martina Franca, PalaWojtyla

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi