Brindisi – Fortitudo Bologna, Sacchetti: ” Nella difficoltà si nota la qualità mentale; voglio vedere un atteggiamento non remissivo”

Le parole di coach Sacchetti in vista della sfida contro Brindisi: “Adesso vediamo come sta Pietro, in che condizione è e se può darci una mano. Non abbiamo Fantinelli e per Happ la cosa sarà lunga. Giochiamo contro una squadra fisica che gioca molto bene, ma l’importante è valutare, in questo momento di difficoltà, le cose che riusciamo a tirare fuori. Nella difficoltà si vede la qualità mentale, oltre a quella tecnica. Aldilà del risultato, bisogna vedere cosa si ha dentro, una atteggiamento non remissivo, perchè è una cosa che non può andare così. Se ce la possibilità di andare in contropiede dobbiamo andare perché loro a difesa schiarata hanno una fisicità importante.

Cusin? Porta esperienza, è un leader voice. Può aiutare i compagni sotto l’aspetto tecnico e fisico e per il momento, per come siamo è una cosa importante. Mi sembra sia in una buona condizione e spazio per lui ce ne sarà.

Smetterà presto di grandinare? Non dico più niente”