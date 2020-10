Brindisi-Fortitudo, Vitucci: “Difendere bene contro la Fortitudo, Banks da rispettare e omaggiare per gli anni a Brindisi”

In video conferenza con i giornalisti locali coach Frank Vitucci ha analizzato i temi riguardanti il prossimo match di campionato tra la Happy Casa Brindisi e la Lavoropiù Fortitudo Bologna.

“Sono dell’opinione tale – spiega l’allenatore biancoazzurro – che nel breve periodo le assenze non contano più di tanto. Dobbiamo affrontare la Fortitudo con rispetto e attenzione, difendendo molto bene sui loro realizzatori. Anche noi abbiamo i nostri problemi, con la caviglia di Thompson che verrà valutata a ridosso della partita. Non è grave ma non si è allenato giovedì e venerdì, vedremo a che punto sarà”.

Un commento speciale per il grande ex dell’incontro, Adrian Banks. : “Adrian non sarà mai un nemico ma al massimo un avversario. Non bisogna dimenticare tutto quello che ha fatto, da capitano, a Brindisi in questi anni. Ha dato sempre tutto se stesso fino all’ultimo giorno in cui ha indossato i colori bianco e azzurri, ciò che auspichiamo da ogni singolo componente del nostro team. Ha scritto la storia della pallacanestro brindisina senza se e senza ma, è insindacabile. Bisogna rispettare le scelte umane e professionistiche anche se non collimano con le nostre. Spiace che il pubblico non possa tributargli il giusto riconoscimento – conclude Frank Vitucci – pari a quello ricevuto lo scorso anno da coach Bucchi per esempio. Sarebbe stata un’altra grande dimostrazione di cultura sportiva”.

La palla a due è prevista domenica sera alle ore 20.45 al PalaPentassuglia in diretta in chiaro su Raisport e su Eurosport Player.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi