Brindisi, il GM Tullio Marino sulla New Arena: “Rallentamenti, ma aspettiamo novità a brevissimo”

Intervistato sul “Quotidiano di Puglia – Brindisi”, il General Manager dell’Happy Casa Brindisi Tullio Marino ha parlato di come sta procedendo il progetto della New Arena: “Ad ora non ci sono aggiornamenti di rilievo, per noi è tutto in itinere. Ci aspettiamo, comunque, delle novità nel brevissimo. Certo, tutto sta funzionando molto lentamente e ci auguravamo fosse tutto più veloce ma è anche vero che quando si parla di milioni di euro le cose possono non essere così rapide. Il processo amministrativo fino ad oggi è stato molto più complesso di questi aspetti che ci aspettano da qui in avanti, abbiamo già fatto tantissimo. Abbiamo detto sin dal primo momento che il progetto palazzetto non ha nulla a che fare con l’aspetto sportivo, anche se è un’attività imprenditoriale che può aiutarlo, perché ti permette di giocare in un’arena da 7000 posti anziché in una di 3500 ed avere degli introiti da attività collaterali. Ma una cosa non pregiudica l’esistenza dell’altra”.

Uff stampa LBA