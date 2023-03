Brindisi – Milano, la sala stampa: le parole di Vitucci e Messina

Le parole di coach Frank Vitucci in sala stampa: “Loro hanno costruito subito un vantaggio che ha indirizzato la partita, presentandosi qui con la miglior formazione possibile e dimostrandosi di un altro livello rispetto al nostro. Brucia molto anche per le grandi aspettative che oggi avevamo e per il pubblico delle grandi occasioni che comunque ha compreso l’oggettiva difficoltà di affrontare una squadra che ha due/tre taglie in più per ruolo. Oggi non siamo stati in grado di colmare il gap, pazienza e testa alta nel riconoscere la superiorità dell’avversario. Per battere Milano avremmo dovuto fare la migliore partita possibile, sperando loro non facessero altrettanto. Ora dobbiamo ricaricare le batterie e pensare da domani alle prossime importanti partite che ci attendono“.

Così Coach Ettore Messina ha commentato così la partita di Brindisi: “Siamo ovviamente molto contenti perché abbiamo battuto una squadra che veniva da una serie di vittorie consecutive in cui aveva dominato le sue partite. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile in un palasport strapieno e tanto entusiasmo. Penso che i ragazzi siano stati bravi a indirizzare subito la partita dove volevamo in difesa ma soprattutto in attacco abbiamo giocato con grande lucidità, in modo altruistico muovendo bene la palla. La nota negativa è l’incidente occorso a Shavon Shields. Mi dispiace molto perché mettere il piede sotto non è stata proprio una cosa simpatica. Mi auguro che non sia nulla di grave. Voglio dire che è stato bello il minuto di raccoglimento. È una piccola cosa ma moralmente vale tanto: noi facciamo un mestiere divertente, andiamo dietro a una palla ma qui c’è gente che è morta annegata. Non è questione di sponde ma di umanità. Non varrà molto sul piano pratico ma è stato un modo per riflettere”

