Brindisi – Napoli, la sala stampa: le parole di Vitucci

Prima vittoria stagionale per la Happy Casa, vincente con il punteggio di 77-70 sulla Gevi Napoli.

Questo il commento di coach Frank Vitucci: “Ottima determinazione volevamo fortemente vincerla, siamo andati molto bene sul piano difensivo. Dopo la loro reazione nel terzo quarto ci siamo compattati nei momenti cruciali seppur in una serata non troppo brillante in attacco. Siamo stati solidi e ci siamo meritati la vittoria dopo una buona settimana di lavoro con l’apporto di tutti i ragazzi. Sono contento per loro, meritavano una serata del genere davanti a una bella cornice di pubblico“

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi