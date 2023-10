Brindisi – Pesaro, Buscaglia: “Sarà necessaria una bella prestazione a livello difensivo”

Presso Casa VL il Coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Maurizio Buscaglia ha presentato il match della 3^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet del PalaPentassuglia per la sfida contro la Happy Casa Brindisi: palla a due alle 20:15 di domani, sabato 14 ottobre con diretta streaming su DAZN, radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne) e in replica alle 21:40 di lunedì 16 ottobre su TVRS (canale 13 del digitale terrestre). A dirigere l’incontro saranno i signori Lo Guzzo, Bettini, Valeriani.

“La settimana di lavoro è andata bene, anche grazie al fatto che si sono riaggregati alcuni giocatori che erano rimasti condizionati da problemi fisici. Ci attende un match impegnativo ma abbiamo tanta voglia di fare bene; per noi si tratta di un’occasione importante per un ulteriore step verso la vittoria. Dobbiamo continuare a impegnarci, restando solidi e facendo dei miglioramenti. Siamo al completo, pronti per affrontare Brindisi che è una formazione che si esprime bene a tutto campo. Dovremo stare attenti nell’uno contro uno, anche per riuscire a limitare le capacità individuali e lo spazio a disposizione dei nostri avversari. Sarà necessaria una bella prestazione a livello difensivo, in modo da poter coprire alcune nostre lacune. La Happy Casa ha disputato già tante partite ufficiali e questo ha permesso loro di affinare bene il loro gioco dentro-fuori, si tratta di una squadra con capacità di tiro e più perimetrale”.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro