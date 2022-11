Brindisi – Pesaro, la sala stampa: le parole di Vitucci e Repesa

Queste le dichiarazioni di coach Vitucci: “Prestazione ingiudicabile e inqualificabile. Sono il primo responsabile ma ogni mio giocatore questa sera deve farsi un’analisi prima individuale e poi collettiva. Pochissimi spunti di reazione, prestazione di basso livello non abbiamo rispettato l’importanza della partita. C’è stata una sola squadra ogni in campo. Mi spiace molto anche per la bella cornice di pubblico oggi presente che giustamente ha fischiato a fine partita. Mi auguro e sono convinto che la squadra reagirà a partire da mercoledì in coppa”.

Coach Jasmin Repesa a fine match in sala stampa commenta la grande vittoria conquistata sul parquet di Brindisi: “Complimenti ai ragazzi per come sono stati in campo, quella di stasera è un’ottima prestazione. Siamo stati bravi a rimbalzo, abbiamo vinto sotto i tabelloni. Nel complesso si tratta di una vittoria largamente meritata anche se dobbiamo restare consistenti per tutti i 40 minuti e non solo per i primi tre quarti. Per vincere serve la mentalità giusta, stasera tutti hanno giocato bene. A inizio match il nostro break di 16-0 ha messo in grossa difficoltà Brindisi che poi non è riuscita a entrare in ritmo”.

