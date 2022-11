Brindisi-Pesaro, Pentucci: “Dovremo limitare il loro ritmo e controllare i rimbalzi”

L’assistant coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Luca Pentucci presenta il match che nella 7^ giornata di Serie A vedrà i biancorossi impegnati domani, domenica 20 novembre alle 18:30 sul parquet del PalaPentassuglia per la sfida contro la Happy Casa Brindisi (match trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, con radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro – FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne, anche sui canali social di Radio Incontro in modalità audio-video con punteggio e in replica su TVRS – canale 13 del digitale terrestre – alle 22 di lunedì 21 novembre).

“Nel periodo riservato ai match di qualificazione ai Mondiali 2023 abbiamo lavorato senza alcuni giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Domani sfidiamo una squadra che finora in casa ha sempre vinto; si tratta di una formazione che ama correre e giocare a possessi molto alti. Noi dovremo essere bravi a limitare il loro ritmo senza consentire a Brindisi di andare a rimbalzo. Perkins fornisce un ottimo gioco interno, ben spalleggiato da Burnell. Tra gli esterni ci sono due giocatori di grandissimo talento come Bowman e Reed che offrono un bel bottino in penetrazione ma anche in termini di creazione per i compagni. Tra gli italiani avremo di fronte Mascolo e Mezzanotte”.

La presentazione di Happy Casa Brindisi – Carpegna Prosciutto Basket Pesaro con Luca Pentucci è disponibile in video a questo link.

