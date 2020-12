Brindisi-Pesaro, Repesa: “Dovremo ritrovare la forma e lottare 40 minuti “

Presso la sala stampa della Vitrifrigo Arena il Coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Jasmin Repesa ha presentato la trasferta della 12^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet del PalaPentassuglia per la sfida contro la capolista Happy Casa Brindisi. Palla a due alle ore 20 di sabato 19 dicembre (arbitri: Sahin, Bongiorni e Pierantozzi) con diretta TV su Eurosport 2, in streaming su Eurosport Player e radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne).

“Affrontiamo questo match dopo la sconfitta di sabato sera contro la Fortitudo. Siamo dispiaciuti di non aver vinto ma ora guardiamo avanti e in settimana ci siamo allenati bene. Dobbiamo aumentare la qualità del nostro condizionamento per avere un equilibrio e una forma migliore rispetto alle ultime partite dove abbiamo faticato sotto questo punto di vista. Tutti i ragazzi però danno sempre il massimo per aiutare la squadra, ad esempio contro la Fortitudo Massenat e Delfino sono stati sopra le aspettative ma hanno finito la gara senza benzina. Non mi piace il fatto che alcune voci abbiano provato a rovinare l’armonia all’interno del gruppo. Noi però andiamo avanti orgogliosi e uniti, non permetteremo a nessuno di rovinare la nostra armonia in un gruppo che è eccezionale”.

“Abbiamo incontrato Treviso che è in un ottimo stato di forma, come visto anche nel recupero di ieri sera. Noi dobbiamo ritrovare la forma necessaria per lottare 40 minuti con i giocatori che abbiamo a disposizione. In questi tre giorni di allenamenti – ha proseguito l’allenatore della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro – i ragazzi sono stati straordinari come impegno, livello e intensità. A Brindisi sarà una bella sfida anche per orgoglio dato che è prima in classifica e ha vinto a Milano, a Bologna e a Sassari e ha perso solo a Venezia. Proveremo a recuperare chi non è al massimo della forma. Non ci sono più Banks e Brown ma sono stati bravissimi a sostituirli con altri ottimi giocatori che molti in Italia non conoscevano”, ha concluso Coach Repesa.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro