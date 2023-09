Brindisi: presentata la squadra. Jajuan Johnson nominato capitano

Una serata pirotecnica, conclusa tra fuochi d’artificio e l’emozione di migliaia di tifosi presenti sul lungomare di Brindisi, a riempire la Scalinata Virgilio con la stessa passione di sempre.

La Happy Casa Brindisi ha vissuto il primo vero bagno di folla della nuova stagione sportiva, nella consueta serata d’apertura e di presentazione avvenuta nel cuore della città. A presentare sul palco il team, staff, dirigenza, autorità e ospiti, il giornalista Mino Taveri.

Una serata indimenticabile anche e soprattutto per i volti nuovi da cui la società ha voluto porre le basi per un nuovo ciclo sportivo: dal direttore sportivo Leo De Rycke all’emozione della prima volta da capo allenatore biancoazzurro per coach Fabio Corbani e alla nomina del nuovo capitano, JaJuan Johnson.

Dal palco si passa subito al parquet, al PalaPentassuglia, teatro della dodicesima edizione del Memorial dedicato all’indimenticabile Big Elio.

Questo il programma delle partite:

-venerdì 15 settembre ore 20.30: Happy Casa Brindisi vs Gevi Napoli

-sabato 16 settembre ore 18.00: Gevi Napoli vs Falco Szombathely (UNG)

-domenica 17 settembre ore 18.00: Happy Casa Brindisi vs Falco Szombathely (UNG)

I biglietti per assistere al Memorial sono in vendita al New Basket Store. Ticket, a posto unico non numerato, valido per tutti i tre giorni al costo di €15 o biglietto singolo, unica giornata, al prezzo di €10. La società si riserva la possibilità di bloccare alcune file di parterre per esigenze organizzative. Ingresso gratuito per tutti i ragazzi fino a 8 anni di età compiuti.

Il botteghino del palasport aprirà il venerdì sera a partire dalle ore 19:30, sabato dalle 17:45 e domenica dalle 17:45. Si informa che il cancello interno non sarà disponibile per lavori di manutenzione, per cui gli accessi al pubblico saranno garantiti dai cancelli n.3 e 5 del Palasport Elio Pentassuglia.

Sarà garantita la copertura televisiva e streaming del torneo grazie all’impegno profuso dal nostro media partner Antenna Sud. I match saranno visibili su Antenna Sud Extra (can. 92 d.g.t.) e sul sito www.antennasud.com.

uff.stampa happy casa brindisi