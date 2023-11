Brindisi, presentato Dragan Sakota: “Pazienza e duro lavoro, insieme potremo farcela”

Questo pomeriggio, presso la sala stampa ‘Antonio Corlianò’ del Palasport “E. Pentassuglia”, si è svolta la presentazione ufficiale del nuovo capo allenatore della Happy Casa Brindisi, coach Dragan Sakota.

Il General Manager Tullio Marino ha introdotto i temi di attualità in casa biancoazzurra: “Ringrazio il coach che ha creduto fortemente nel nostro progetto, la situazione non è ottimale ma lo sport è fatto di cicli e momenti difficili da superare tutti insieme. Come club siamo molto vicini alla squadra e, qualora ci fossero le condizioni per migliorare il roster, non lesineremo alcuno sforzo. Lo abbiamo già fatto in questi mesi con l’acquisizione di Kyzlink poche ore dopo dall’infortunio di Sneed e con il cambio di guida tecnica per cercare di trovare le soluzioni adatte al fine di migliorare l’attuale situazione di classifica. Questa è una società che non si tira indietro dinanzi alle difficoltà”.

Ecco le prime parole di coach Dragan Sakota: “Ringrazio la famiglia Marino per avermi contattato e scelto. La situazione non è mai semplice quando si decide di cambiare allenatore e, se possibile, dal mio arrivo è anche peggiorata dal punto di vista degli infortuni. Quando ho scelto di accettare questa proposta sapevo bene a cosa andassi incontro. Negli ultimi anni ho vissuto situazioni simili, questa è la mia cinquantunesima stagione e se non avessi la stessa pazienza e passione di sempre non potrei fare questo lavoro. Nessun progetto a breve termine mi fa paura, continuo a dare il 100% convinto di poter riuscire a centrare gli obiettivi”.

Il focus si sposta ai prossimi impegni di squadra: “Nel mese di novembre il calendario e i viaggi in trasferta contro squadre di alto livello non sono agevoli. La situazione non si potrà cambiare nel brevissimo tempo e chiedo a tutti di portare pazienza, stare vicini alla squadra come accaduto ieri in allenamento grazie ai nostri supporters, e sostenerci durante questo percorso. Qualcosa non potrà essere sotto controllo nell’immediato ma contiamo di poter cambiare volto con il duro lavoro e qualche aggiustamento per raggiungere una migliore chimica di squadra e uscire da questa situazione”.

E domenica arriva Milano al PalaPentassuglia: “Hanno perso qualche partita nell’ultima settimana, è vero, ma sono una grande team composto da tanti giocatori di qualità. In questo momento non so realmente quanti giocatori saranno disponibili per domenica, abbiamo avuto in settimana problemi di varia natura anche nel reparto lunghi. Cercheremo di lottare e fare del nostro meglio spinti dall’energia del nostro pubblico”.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi