Brindisi – Reggio Emilia, Corbani: “Tempi e ritmi di preparazione simili al QR BCL”

Da mercoledì 27 settembre a mercoledì 4 ottobre, quattro partite in una settimana per un vero tour de force che sarà completato domenica 8 ottobre per la quinta partita consecutiva nell’arco di dieci giorni.

La Happy Casa Brindisi entra ufficialmente in ottica campionato, il dodicesimo consecutivo in Lega A, dovendo affrontare il posticipo infrasettimanale della prima giornata LBA nel match casalingo contro Reggio Emilia, programmato per mercoledì 4 ottobre alle ore 20:30 al PalaPentassuglia.

La squadra biancoazzurra reduce da due vittorie e una sconfitta, risultata fatale, nel Qualification Round di Basketball Champions League disputato ad Antalya, in Turchia, atterrerà nella serata di oggi a Brindisi. Priva dell’infortunato Xavier Sneed, potrà contare sull’apporto di Tomas Kyzlink tesserato e integrato nel gruppo a disposizione dello staff tecnico a partire da mercoledì sera.

Le parole di coach Corbani: “Non vediamo l’ora di tornare a casa e ritrovare il nostro pubblico, aspetto che più ci è mancato in queste partite disputate in campo neutro. Consideriamo le prime due giornate di campionato, contro Reggio e Tortona, come un naturale proseguimento del QR BCL per modi e tempi di preparazione alle partite ed energia da mettere in campo. Come ho già detto ai miei ragazzi ieri sera, sono orgoglioso di loro per il livello di attenzione e partecipazione applicato con impegno e serietà in ogni frangente di queste gare di qualificazione. Ci faremo trovare pronti”.

Tagliandi per assistere al match del PalaPentassuglia disponibili online su Vivaticket, nei punti di vendita abilitati (€1.50 di prevendita aggiuntiva) e al New Basket Store di Corso Garibaldi, nel centro di Brindisi (09:30-13:00; 16:45-20:15). Il botteghino del palasport sarà aperto il giorno della partita dalle ore 19:00.

La partita Happy Casa Brindisi-Unahotels Reggio Emilia sarà visibile in streaming su DAZN alle ore 20:30.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi