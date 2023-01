Brindisi-Reggio Emilia, la sala stampa: le parole di Vitucci

Queste le parole di coach Frank Vitucci in sala stampa: “Vittoria importantissima in questo momento del campionato, grande contributo panchina con numeri come plus/minus che mostrano come abbia fatto la differenza rispetto agli avversari. Sono contento perché premia il lavoro quotidiano di chi magari è nell’ombra ma è di pari importanza. A fine primo tempo avevamo 0/12 da tre ma il risultato era in parità, segno della buona solidità difensiva che nel lungo periodo ci ha premiato. Ciò che avevamo preparato in settimana l’abbiamo svolto con ottima applicazione. L’approccio nel terzo quarto è da analizzare, lo studieremo e troveremo delle soluzioni. Grande reazione nell’ultimo quarto davanti ancora una volta a un pubblico molto caloroso“.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi