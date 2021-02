Brindisi-Reggio Emilia, la sala stampa: le parole di Vitucci

Nel post partita di Brindisi-Reggio Emilia coach Frank Vitucci ha commentato la vittoria della Happy Casa per 79-70 sulla UnaHotels.

Queste le sue dichiarazioni: “Una vittoria importante in una partita determinante. Sono contento per la prestazione offerta dai miei ragazzi con grande determinazione e voglia di vincere. Sin dall’inizio abbiamo mostrato una buona tenacia e giusta attenzione difensiva, la vera chiave per la vittoria finale. Senza Harrison e perdendo Willis in corso, ogni giocatore ha dato qualcosa in più per la squadra. La panchina ha prodotto il massimo, probabilmente sono più convinto io nei loro mezzi che loro stessi. Hanno fatto altre buone prestazioni in stagione, specie in coppa, ma possono fare la differenza più spesso come accaduto oggi. Non siamo solo atletismo e talento come qualcuno ancora si ostina a raccontare nei nostri confronti“.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi