Brindisi-Reggio Emilia, Martino: “tanta voglia di fare una grande partita”

Queste le parole di coach Antimo Martino: “Ci apprestiamo ad affrontare l’ultima tappa di questo tour de force e vogliamo farlo con la voglia e la determinazione di raccogliere il massimo. Negli ultimi giorni il nostro percorso è stato sicuramente positivo: ci ha visto infatti vittoriosi tre volte su quattro, con l’unico rammarico del finale del match contro l’Iraklis. Va riconosciuta alla squadra la capacità di adeguarsi alle assenze ed al continuo processo d’inserimento di due giocatori nuovi. Arriviamo quindi a questo match fiduciosi. Brindisi ha iniziato proprio contro di noi all’andata la sua escalation di risultati che l’ha portata a chiudere al secondo posto al giro di boa, addirittura con la vittoria in trasferta a Milano. Una squadra di assoluto valore, con il giusto mix di talento ed atletismo che, oltre al campionato, è stata in grado di superare anche il turno di Coppa. Abbiamo sicuramente grande rispetto per loro, ma allo stesso tempo anche tanta voglia di provare a fare una grande partita”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana