Brindisi-Reggio Emilia, Sakota:”Test molto impegnativo per il nostro cammino”

Queste le parole di coach Sakota in sede di presentazione del match: “Affrontiamo una squadra molto particolare e piena di talento: sarà un test impegnativo nel quale verrà messa alla prova soprattutto la nostra concentrazione, capacità di esecuzione e tenuta mentale. Brindisi ha una serie di tiratori dall’arco molto pericolosi, uno degli uomini d’area, Perkins, più efficaci del campionato a livello offensivo ed un coach esperto che conosce bene il gioco. Vengono da un’incredibile rimonta che li ha portati a sconfiggere la Virtus Bologna ed avranno quindi grande entusiasmo. Dal canto nostro, dobbiamo farci trovare pronti: abbiamo lavorato in settimana per cercare di mantenere alto sia il livello di fiducia che la bella atmosfera che siamo riusciti a creare nelle ultime settimane, con la consapevolezza però che la nostra salvezza passa dal migliorare giorno dopo giorno e soprattutto che abbiamo ancora un gap da colmare con le nostre inseguitrici; ogni partita deve diventare quindi in tal senso una grande opportunità per noi da saper cogliere”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana