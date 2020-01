Brindisi-Roma, Bucchi: “Loro metteranno tanta pressione, dobbiamo stare attenti”

Prima trasferta nel girone di ritorno per la Virtus Roma che domani alle ore 17:15 sarà ospite della Happy Casa Brindisi al PalaPentassuglia. Gli uomini di coach Bucchi proveranno a spezzare il momento negativo di quattro sconfitte consecutive su un campo difficile: Brindisi è infatti tra le protagoniste del campionato, occupando la quinta posizione con 10 vittorie. Gli uomini di coach Vitucci vengono da tre vittorie nelle ultime quattro sfide e sul parquet amico in campionato hanno un record di sei vittorie e due sconfitte.

Queste le parole di coach Piero Bucchi alla vigilia del match: «A Brindisi ho vissuto cinque anni di vita quindi per me è un ritorno non solo professionale, torno in una città nella quale io e la mia famiglia siamo stati accolti in maniera straordinaria con calore e affetto, cinque anni belli dal punto di vista sportivo e umano, la Puglia è una terra molto bella alla quale sono rimasto legato.

Tornando al campo abbiamo White che sta entrando in condizione, ha già dimostrato che, come sapevamo, tecnicamente sarà sicuramente un valore aggiunto mentre dal punto di vista atletico sta cercando di progredire per cercare di dare un maggior contributo e dare qualità per più minuti.

Sarà una partita molto dura, Brindisi viene da una sconfitta pesante in Coppa quindi vorrà reagire davanti al proprio pubblico. È una squadra che come dimostra la classifica ha le potenzialità per essere tra le prime quattro del campionato. Ha giocatori di talento molto atletici e fanno dell’atletismo una delle loro qualità maggiori, ci dobbiamo aspettare una squadra che mette molta

pressione, e su questo dovremo fare grande attenzione».

NOTE ̶ Diversi gli ex di turno tra le due squadre in campo e fuori: coach Piero Bucchi è stato sulla panchina brindisina per cinque stagioni dal 2011 al 2016, vincendo i playoff di A2 nel 2012 e

allenando nel 2013-14 proprio Jerome Dyson; per i pugliesi il grande ex è John Brown, sbarcato in Europa nella stagione 2016-17 con la maglia della Virtus Roma della quale General manager era Simone Giofrè, oggi Direttore sportivo della Happy Casa.

PRECEDENTI – Virtus Roma in vantaggio 9 a 4 negli scontri diretti con Brindisi, con bilancio di 3-3 nelle sfide in terra pugliese. Ultimo successo virtussino al PalaPentassuglia è datato 30 dicembre 2012, quando gli uomini di Marco Calvani passarono 82-86 grazie a 30 punti di Phil Goss e 16 di Bobby Jones.

MEDIA – Diretta tv streaming su Eurosport player; radiocronaca diretta sulla nostra radio ufficiale

Radio Roma Capitale, 93.00 FM. Differita su Teleroma 56 (canale 15 del DT) alle ore 23:00 di martedì 21 gennaio.

ARBITRI – Arbitreranno l’incontro i signori Tolga Sahin di Rimini (RN), Alessandro Perciavalle di

Torino (TO) e Giacomo Dori di Mirano (VE).

Uff stampa Virtus Roma