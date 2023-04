Brindisi – Trento, la sala stampa: le parole di Vitucci e Molin

Queste le parole di coach Frank Vitucci in sala stampa: “Prestazione modesta, i numeri sono abbastanza evidenti per percentuali basse e pochi assist di squadra. Loro hanno disputato una partita spigolosa mettendoci in difficoltà sul piano fisico e noi abbiamo fatto fatica in attacco e negli uno contro uno. Un passo indietro anche difficile da spiegare, adesso dobbiamo analizzarlo a mente lucida sembravamo spenti a livello mentale dopo una lunga serie di prestazioni positive al di là dei risultati. Dispiace per la posta in palio e la differenza punti ribaltata. Adesso è importante ritrovare le energie, recuperare Lamb che credo sarà della partita e farci trovare pronti per la trasferta di Brescia“.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi

Le parole di coach Lele Molin: «Penso che sia stata una vittoria meritata, volevamo fare una partita di questo tipo abbassando le percentuali di Brindisi dentro l’area e abbiamo fatto un buon lavoro sui loro lunghi. Questo impatto in difesa ci ha dato fiducia, ci ha permesso di non pagare a caro prezzo qualche passaggio a vuoto in attacco: abbiamo vinto su un campo difficile, è un successo che ci avvicina ai playoff e che ci gratifica. Siamo nelle condizioni di essere padroni del nostro destino, fino in fondo: abbiamo interpretato bene la partita e non abbiamo concesso a Brindisi le consuete folate che specialmente in casa ha saputo produrre nella stagione».