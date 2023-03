Brindisi – Treviso, la sala stampa: le parole di Vitucci

Questo il commento post partita di coach Frank Vitucci: “Un lavoro collettivo importante con sette uomini in doppia cifra a testimoniarlo. Buona difesa nella parte centrale, altro passo in avanti rispetto all’ultima partita, è un piacere allenarli e vederli giocare insieme con questo spirito e voglia di vincere. Sono contento per i ragazzi ci tengono molto e si divertono lavorando con determinazione. Faremo il possibile per raggiungere i nostri obiettivi in questo ambiente carico di energia positiva dal pubblico al campo“.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi