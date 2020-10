Brindisi-Treviso, la sala stampa: le parole di Vitucci e Menetti

Il commento di coach Frank Vitucci al termine della vittoriosa rimonta casalinga della sua Happy Casa Brindisi contro la De’ Longhi Treviso.

Queste le sue dichiarazioni: “Una vittoria che dedichiamo al padre del presidente Marino, sperando che possa al più presto tornare a vederci dal vivo come ogni domenica. Abbiamo capitalizzato una partita importantissima con una partita a due volti degna dei miglior libri di letteratura. Inguardabili nel primo tempo e sontuosi nel secondo tempo. Confortante saper reagire e reindirizzare la partita individualmente e collettivamente. Dobbiamo tenere bene in mente tuttavia che non possiamo permettercelo, non sempre potremo fare una ripresa da 61-30 di parziale. Questa squadra ha bisogno del rendimento costante mediamente alto e del contributo di tutti, anche di chi gioca pochissimo. Solo così potremo toglierci soddisfazioni e continuare a vincere e giocare assieme. Sono convinto che possiamo fare di più“.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi

Coach Max Menetti commenta il ko di Treviso con la Happy Casa Brindisi: “Spiace, avevamo fatto venti ottimi minuti sui due lati del campo, con una prestazione difensiva solida e delle belle cose in attacco. Il ritorno di Brindisi è un fatto che dovevamo aspettarci e ci ha trovati quasi impreparati. E in quel momento ci siamo sciolti completamente e, cosa più negativa, abbiamo perso il focus difensivo, quello che ci aveva permesso di primeggiare nel primo tempo. Brindisi ha preso ritmo ed è diventata una partita molto difficile. Un divario, sui 40′ anche troppo largo per noi. Torniamo a casa con voglia di lavorare per la prossima partita.”

Ufficio Stampa De’ Longhi Treviso