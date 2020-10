Brindisi – Treviso, le dichiarazioni di Russell

Il play trevigiano Dewayne Russell presenta così il match:

““Penso che la partita di domenica scorsa sia stata un’altra opportunità per imparare. Siamo partiti molli, poi siamo tornati in partita nel secondo tempo, ma nella prima metà di gara avevamo subito troppo. La squadra sta imparando, specialmente riguardo a quali passi dobbiamo fare per creare la mentalità giusta e che approccio dobbiamo avere in ogni partita e in ogni momento. Credo che continueremo a migliorare partita dopo partita e già domenica avremo modo di vedere una squadra diversa rispetto a quella delle scorse gare.

Parlando in particolare della sfida contro Brindisi, sappiamo che loro sono davvero una buona squadra e che dovremo dare il meglio di noi per provare a portare a casa una vittoria importante. La squadra ha voglia di scendere in campo per mostrare che abbiamo fatto tesoro dei nostri errori e che siamo un team migliore di quanto abbiamo fatto vedere domenica scorsa. Ci stiamo allenando davvero duro per continuare a migliorare e vogliamo essereuna squadra diversa da quella della gara con Brescia facendo una partita tutta al massimo, senza pause.”

Fonte ufficio stampa De’ Longhi Treviso Basket.