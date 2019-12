Brindisi – Treviso, le parole di capitan Imbrò

Nemmeno il tempo di rimuginare sulla batosta presa ieri sera in casa contro la Dinamo Sassari, che tra ventiquattro ore la TVB è già impegnata contro la Happycasa nella difficile trasferta a Brindisi. Queste le parole di Matteo Imbrò, capitano della ade’ Longhi: “Ieri è stata una partita dove l’avversario ci ha messo sotto dall’inizio, non siamo mai o quasi riusciti a reagire e a rispondere alla forza di Sassari che si è dimostrata una grande squadra. Giocare domani a Brindisi non è un male, perché potremo mettere in campo subito la nostra voglia di riscatto dopo una partita dove non ci siamo espressi come volevamo e come possiamo. Scenderemo in campo per cancellare la brutta partita di ieri, abbiamo 48 ore per ritrovare il nostro gioco e le risorse per fare una gara tosta sul campo di una squadra molto forte come Brindisi.”

Fonte ufficio stampa De’ Longhi Treviso Basket.