Queste le parole di coach Eugenio Dalmasson in vista della prima sfida playoff al PalaPentassuglia di Brindisi: “i playoff sono sicuramente la vetrina più importante dopo una stagione complessa e difficile per tutti… giocare con grande libertà mentale sarà importantissimo per noi: quello che non siamo riusciti a fare alle Final Eight di Coppa Italia. Questi playoff saranno anche una cartina di tornasole per capire se siamo maturati anche sotto questo punto di vista. Dobbiamo affrontare la sfida senza fare calcoli, solo così potremmo essere competitivi”.



Dalmasson sa di affrontare una delle squadre più forti di questa stagione: “Brindisi bestia nera di Trieste? Mi pare forzato. Brindisi senza Covid sarebbe arrivata prima in questo campionato. Brindisi bestia nera di tutti, comprese Bologna e Milano, che segnano 2-0 sul tabellone contro i pugliesi”.

Fonte: Uff. stampa Pallacanestro Trieste