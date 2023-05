Brindisi-Trieste, la sala stampa: le parole di Vitucci

Questo il commento di coach Frank Vitucci in sala stampa: “Partita seria da parte nostra che lancia la volata in vista dei playoff, ci tenevo ad avere una risposta da parte della squadra e abbiamo dimostrato di esserci a livello mentale e fisico. Questo è stato un campionato molto difficile e il settimo posto è davvero un ottimo risultato di cui essere fieri e orgogliosi. Per fare bilanci è ancora presto, cerchiamo di arrivare nelle migliori condizioni a Bologna per goderci la parte più bella della stagione: i playoff che ci siamo meritato con un girone di ritorno molto importante”

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi