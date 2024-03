Brindisi – Vanoli Cremona, Cavina: “Abbiamo voglia di riprendere le gare ufficiali”

Domenica 3 marzo alle 17:30 la Vanoli Cremona affronterà nella 21ª giornata di Serie A LBA la New Basket Brindisi al PalaPentassuglia. Presso la sala stampa del PalaRadi, Coach Demis Cavina ha presentato la partita.

«Dal punto di vista emotivo c’è grande voglia di riprendere con gare ufficiali. È stato un periodo dove abbiamo lavorato tanto in palestra, abbiamo svolto un’amichevole seppur non ufficiale per mantenere il ritmo della gara ma fondamentalmente ci manca un po’ l’adrenalina della gara ufficiale. Devo dire che purtroppo abbiamo avuto in questa settimana un paio di guai dal punto di vista fisico. Nella fattispecie, Grant Golden è in dubbio per la partita, sta svolgendo in queste ore degli esami che ci diranno l’entità del guaio che ha avuto a inizio settimana e anche Nathan Adrian ieri ha accusato un un dolore alla schiena. Per quanto riguarda Adrian non dovrebbero esserci dei dubbi per la partita, certo è che non sarà al meglio; sta cercando con lo staff medico di recuperare questo fastidio della schiena che ha avuto ma è certamente una noia. Dal punto di vista proprio emotivo c’è grande voglia di ricominciare. Inizia lo sprint finale dove il peso, il valore di ogni partita sarà diverso; i punti che regalano le vittorie sono sempre uguali, ma certamente il valore e anche la tensione che tutte le squadre hanno e che tutte le squadre porranno in campo è diverso perché si avvicina la fine, si avvicina il traguardo e quindi ognuno ha voglia di raggiungere i propri obiettivi. Noi da parte nostra siamo sempre focalizzati sul nostro obiettivo e affronteremo questa partita come abbiamo sempre fatto, consapevoli che di fronte troveremo un avversario che è ancora cambiato tanto in termini di giocatori, che non sarà la squadra che è scesa qui in campo al PalaRadi. Proprio prima della finestra ha aggiunto 2 giocatori ma in generale aveva già avuto con Bartley degli inserimenti importanti. Un fattore campo scusate che Cremona conosce bene, è un capo molto difficile e certamente anche a Brindisi cercherà di raggiungere quello che è l’obiettivo della salvezza, in un momento non ancora felice per loro dal punto di vista della classifica. Una classifica che però ancora è talmente corta che i giochi sono sono tutti aperti anche per loro»

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.

UFF.STAMPA VANOLI CREMONA