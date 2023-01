Brindisi-Varese, De Nicolao: “Vogliamo riscattare l’ultima sconfitta”

Le parole di Giovanni De Nicolao in vista di Happy Casa Brindisi-Pallacanestro Openjobmetis Varese:

«L’ultima partita che abbiamo disputato non è andata esattamente come volevamo; c’è tanta amarezza e siamo molto arrabbiati, soprattutto con noi stessi perché dopo aver riguardato il video della sfida contro Derthona ci siamo accorti degli errori che abbiamo commesso. E in una partita che perdi di un solo punto queste cose fanno davvero la differenza. La prossima gara sul campo di Brindisi è fondamentale sia per la Final Eight di Coppa Italia, obiettivo che vogliamo assolutamente raggiungere, che per riscattarci; vogliamo tornare alla vittoria e vogliamo farlo bene. Per riuscire ad avere la meglio dovremo giocare con grandissima intensità; dovremo essere bravi ad imporre il nostro gioco portando la gara sul nostro territorio senza permettere loro di esaltarsi con le loro caratteristiche di squadra».

UFF.STAMPA PALL.VARESE