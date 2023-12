Brindisi-Varese, Ferraiuolo: «Sfida da affrontare con durezza mentale»

Le parole di Massimo Ferraiuolo in vista di Happy Casa Brindisi-Openjobmetis Varese:

«Domenica ci aspetta sicuramente un impegno molto difficile ed altrettanto importante. Andremo a giocare su un campo che sappiamo sarà caldissimo perché Brindisi, come noi del resto, si gioca davvero tanto. È una di quelle partite che devi arrivare a giocare con la consapevolezza dell’importanza che ha e con la durezza mentale e la convinzione che un risultato così, in questo momento, per noi è davvero molto importante. Siamo reduci da una prestazione insoddisfacente in Germania e sicuramente la delusione dei nostri tifosi dopo la partita con Cremona è stata altrettanto cocente, ma proprio per questo sono convinto che saremo animati dalla voglia di rivalsa e di giocare una partita vera. Siamo certi che il sostegno dei nostri tifosi, anche se da lontano, ci darà un’ulteriore spinta nel cercare di fare bene in questa difficilissima sfida».

Uff stampa Pallacanestro Openjobmetis Varese